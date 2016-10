Trump on varem öelnud, et kampaania jooksul on ta kogenud ebaõiglust ja valimispettus võtab temalt tõenäoliselt võidu, edastab The Independent.

Debatijuht küsis Trumpilt, et kui ta valimised kaotab, kas ta nõustub valimistulemusega.

«Ootame-vaatame, seni on pilt olnud üsna halb. Hillary Clinton ei oleks pidanud saama kandidaadiks, sest ta on pannud toime tõsiseid kuritegusid. Need valimised juba ette tema kasuks kallutatud, lisaks on meedia Clintoni poolel. Ma ei pruugi seega valimistulemusega nõus olla,» teatas vabariiklaste kandidaat.

Poliitikavaatlejate teatel ei ole mitte ükski presidendikandidaat varem seadnud nii otsesõnaliselt võimalikku valimistulemust kahtluse alla.Ekspertide arvates tõmbas Trump endale selle seisukohaga «vee peale», kuid ta ei saa sellest ise aru.

«Meedia teeb mind maha ja seda, millega mind rünnatakse, on väga palju. Nad mürgitavad valijaid, kuid nende kahjuks näevad valjad meedia läbi,» lisas Trump.

See oli Trumpi viide meedias laialt kajastatud 2005. aasta skandaalsele videole, millel teda on kuulda naiste kohta roppusi kasutamas.

Hillary Clinton nimetas Trumpi komentaari valimistulemuste mittetunnustamise suhtes kohutavaks.

«Vaatame tõele näkku, mida ta ütles ja mida ta mõtles. Ta alavääristab demokraatiat ja paneb üllatama, et suurpartei esindajana ta midagi sellist ütleb. Tema seisukohavõtud on otsene viide, et ta ei sobi presidendiametisse,» teatas Clinton.

Samas teatas Donald Trumpi tütar Ivanka Trump, et kindlasti ta isa lõpuks nõustub valimistulemusega.

«Kas ta võidab või mitte, kuid olen kindel, et ta nõustub tulemusega. Samas tahab ta võita, sest just sellepärast ta kandideeris. Mu isal on väga selged arusaamad, mis on tema jaoks õige ja mis vale,» teatas tütar.

USAs on valmispäev 8. novembril.