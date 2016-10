Risikko teatas parlamendis, et olukord Soomesse saabuvate asüülitaotlejate osas ei ole veel kontrolli all, kuigi nende arv on eelmise aastaga võrreldes vähenenud.

Minister peab ka Türgi ja Aafrika riikide olukorda ebaselgeks.

Soome parlament on kehtestanud selle aasta põgenikekvoodiks 750 inimest.