Süüria president: pilt verisest viieaastasest poisist on propaganda

Väikese poisi pildist sai rahvusvahelises meedias Süüria tsiviilelanike kannatuste sümbol, edastab The Independent.

Al-Assad sõnas saksakeelsele kanalile SRF: «Pärast minuga tehtud intervjuud vaadake internetis sellest poisist sama pilti, kuid sellel on ta koos õega. Nad oleks nagu kaks korda päästetud, kumbki erineval ajal. Tegelikult oli vaid poisi foto levitamine osa Valgete kiivrite Süüria valitsuse vastasest laimukampaaniast».

Nobeli rahupreemia nominatsiooni saanud Valged kiivrid on viimasel ajal Süürias mässuliste käes olevatelt aladelt pärast rünnakuid päästnud umbes 3000 tsiviilelanikku. Alates 2013. aastast on nad kokku päästnud üle 40 000 inimese, kes on jäänud rünnkute järgselt majarusude alla.

Valgete kiivrite tegevust rahastavad Ühendkuningriigi ja Hollandi heategevusorganisatsioonid.

Al-Assadi arvates on Valged kiivrid islamistliku mässuliste grupeeringu Jabhat al-Nusra fassaad, mille varjus nad julmusi korda saadavad.

Valgete kiivrite tehtud videol on näha, kuidas viieaastane Omran Daqneesh päästetakse majarusudest ja pannakse kiirabiautos toolile istuma, väike poiss istub vaikselt ja vaatab hemunult toimuvat.

Hiljem meediasse jõudnud fotodel on näha poissi koos vanema õega, kes samuti on rünnakus ja majavaringus kannatada saanud.

Süüria režiim eitas, et nemad olid 17. augusti Aleppo õhurünnaku taga. Selles rünnakus kaotas elu üheksa inimest, kaasa arvatud Omrani kümneaastane vend.

«Me ei teinud õhurünnakut, tegemist on propagandafotodega, mida näidatakse nii, nagu teatud jõududele on kasulikum. Levib mitmeid pilte kannatada saanud süüria lastest, kuid Omran Daqneeshi ja ta õe puhul on tegemist räige propagandaga,» lisas Süüria president.

Al-Assadi sõnul on Aleppos toimunud mitmeid õhurünnakuid, kuid esile on tõstetud vaid nimetatud väikese poisi kannatusi.

Ühendkuningriigis tegutseva vaatlusorganisatsiooni Syrian Observatory for Human Rights teatel on alates 19. septembrist, mil USA ja Venemaa vahel sõlmitud relvarahu tühistus, kaotanud Aleppos ja selle ümbruses elu üle 640 inimese, kelle seas on 128 last.