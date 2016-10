Pildid ja video: kümnes naine süüdistab Donald Trumpi seksuaalses ahistamises

Naisõigusadvokaadina tuntuks saanud Gloria Allred, keda tuntakse demokraadist kandidaadi Hillary Clintoni toetajana, on Virginia advokaat, edastab foxnews.com.

Karena Virginia teatel kohtus ta Trumpiga esmakordselt 1998. aastal kui ta ootas autot, mis ta pärast U.S. Open tenniseturniiti New Yorgis Queensis peale võtaks.

«Teadsin, kes ta oli, kuid me ei olnud varem kohtunud. Siis kuulsin teda teiste meestega rääkimas ja mind mainimas. Ta hüüdis mulle, et vaata, kes meil siin on ja et kuidas ma teda varem märganud ei ole. Vaadake neid jalgu,» meenutas naine pressikonverentsil.

Ameeriklanna sõnul oli tegemist seksuaalse ahistamisega ja ta rundis end asjana, kelle omadusi kommenteeritakse.

«Trump tuli minu juurde ja haaras mul paremast käest ning siis puudutas paremat rinda. Olin nii üllatunud, et ei osanud end kaitsta. Ta küsis siis, et kas tean, kes ta on,» lisas naine.

Karena Virginia teatel tundis ta end aastaid sellest juhtumist häirituna ja ta süüdistas ennast, et oli siis liiga seksikalt riides, kandes minikleiti ja kõrge kontsaga kingi.

«Tunne kohustust see juhtum avalikustada nii USA kodaniku, naise, ema ja inimesena ning kõnelda tõtt,» jätkas Virginia.

Advokaat Allredi teatel ei kavatse ta klient veel Trumpi kohtusse kaevata, kuid ta tahtis näidata, milline vabariiklasest presidendikandidaat tegelikult on ja oma juhtumiga kinnitada, et tegemist on ahistajaga.

«Viis aastat tagasi kohtusin Trumpiga uuesti ja seekord oli see äriline kohtumine, kus oli palju inimesi. Ta silmad peatusid mitmel korral minul ja tundus, et tal oli midagi plaanis. Tundsin, kuidas teda jälestan,» meenutas Virginia.

Ta lisas, et Trump ei pruugi teda mäletada, kuid tema mäletab Trumpi, sest tema joks olid kohtumised Trumpiga solvavad.

Donald Trump eitab naiste ahistamist hoolimata sellest, et mõni aeg tagasi tuli ilmsiks 2005. aastal tehtud video, millel on kuulda Trumpi kasutamas naiste kohta alavääristavaid ja solvavaid sõnu.