Iraanis süüdistatakse kuulsat koraaniõpetlast poiste ärakasutamises

Iraani kohtu esindaja Hojatoleslam Mohseni Ejei sõnul esitasid 49-aastase Saeed Tusi vastu süüdistuse neli tema endist õpilast. Esindaja ei täpsustanud, milles konkreetselt Tusit süüdistatakse. «Osa süüdistusi on raske tõestada, sest nende väidetav toimumisaeg oli mitme aasta eest. On võimalik, et kaebajatel on õigus, aga me ei saa tõendite puudumise pärast siiski midagi teha,» ütles Ejei ajakirjanikele.

Üks süüdistajatest väidab, et Tusi kasutas teda viie-kuue aasta eest ära kaks korda, kui ta oli 12–13- aastane. Anonüümsust palunud noormehe sõnul arvas tema usklik perekond, et Tusi-suguse eksperdi käe all koraani õppimine aitaks poissi elus edasi. Väidetav kannatanu lisas, et õpetlane küsis temalt imelikke asju, kaasa arvatud puberteedi kohta. Hiljem olevat Tusi kasutanud sooja ilma ettekäändena minna ujuma ja siis teda seksuaalselt väärkohelnud.

«Ta tegi minuga asju, millest mul on häbi rääkida,» sõnas nooruk BBC-le antud intervjuus.

Pole teada, kas süüdistuste hulka kuulub ka homoseksuaalne vägistamine, mille eest Iraanis karistatakse surmanuhtlusega.