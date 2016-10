Euroopa Komisjon soovitab viiel Schengeni riigil piirikontrolli pikendada

Viis Euroopa riiki kehtestasid piirkontrolli eelmisel aastal seoses pretsedenditu sisserändajate tulvaga ning on seda seejärel mitu korda pikendanud.

Piirikontrolli taastamine Schengeni ruumis on seadnud küsimärgi alla tsooni jätkusuutlikkuse.

«Pingutame selle nimel, et taastada Schengeni ruumi normaalne toimimine nii kiiresti kui võimalik ning oleme teinud olulisi edusamme, kuid me ei ole veel eesmärke saavutanud,» ütles Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans avalduses.

Komisjon märkis, et Kreekas ja teistes liikmesriikides on veel märkimisväärne hulk ebaseaduslikke sisserändajaid ning piirikontrollid on vajalikud hoidmaks ära sekundaarseid liikumisi, mis võiksid uuesti vallandada kaose.

Komisjon lisas, et märtsis Türgiga sõlmitud kokkulepe on Süüriast ja teistest riikidest meritsi Kreekasse saabujate arvu järsult vähendanud.

«Viimase aasta suur asüülitaotluste arv on pannud riigivõimud ja ametid viies Schengeni ruumi riigis, millele soovitus on suunatud, tõsise surve alla,» märkis Euroopa Komisjon.