ÜRO kardab, et ISIS laseb Mosulis käiku keemiarelva

ISIS, mis on Iraagi suuruselt teist linna kontrollinud rohkem, kui kaks aastat, omab USA ametnike hinnangul keemiarelvi. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) avaldas eile, et Mosulist põgeneva 700 000 inimese hulgast vajab juba arvatavasti erakorralist abi 200 000, kaasa arvatud rohkem kui 90 000 last ja 9000 rasedat naist.

Mosuli ISISelt tagasivallutamise missioon algast 17. oktoobril ja kõigi ootuste kohaselt võtab see nädalaid- isegi kuid. Seni on sõjategevuse tõttu Mosulis ja selle ümbrusest põgenenud umbes 9000 inimest, kuid lahingutegevus pole veel linna jõudnudki. Mosulis elab rohkem kui miljon inimest.