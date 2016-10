«Ma lihtsalt mõtlen endamisi, et andke need valimised lihtsalt Trumpile,» kõneles miljardär eile rahvahulgale. Seejärel võttis ta teemaks konkurent Hillary Clintoni. «Tema programm on nii halb. Sa poiss, meie vahel on suur erinevus,» ütles ta.

Uuringute järgi on Trump Clintonist tagapool kõigis võtmetähtsusega osariikides – kui valimispäeval 8. novembril püsib seis samana, on tema šansid pea olematud.