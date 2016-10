Riia konverentsi teine paneel: peaksime muretsema hoopis vananeva rahvastiku pärast

Arutelu alustas Dombrovskis, kes on Lucase arvates ka kõige tähtsam lätlane maailmas. Dombrovskis arvas, et ELi olukord ei ole nii masendav, kui arvatakse. Endine Läti peaminister sõnas, et ELis on sel aatal oodata umbes 1,8 protsendilist majanduskasvu ja käimas on juba neljas majanduskasvuaasta. «Ka Kreeka on stabiliseerumas ja neil on sel aastal positiivne majandustulemus.»

«Küll on probleem selles, et majanduskasv on väga madal. ELi eesmärk on kriisist taastumist tugevdada. Seetõttu tuleb sellesse investeerida,» lisas Dombrovskis. ELi teise prioriteedina rõhutas ta struktuurseid reforme. Kolmandaks prioriteediks on ELis tema arvates jätkuvalt rahanduspoliitika.

ELi majanduse ühe suurima mõjutajana rõhutati vananevat rahvastikku. «Kui meie tootlikkus kasvab kiiremini kui vananev rahvastik, on kõik korras, kui mitte, siis seisame me suure probleemi ees. Majandusel selles küsimuses selget vastust pole,» sõnas Lucas. Dombrovskis nõustus Lucasega sõnades, et vananev rahvastik on üks probleemidest, millega EL peab silmitsi seisma.

«Sellega tuleb tegeleda aga sellega peab ka leppima ja kohanema. Vähem populatsiooni peab hakkama suuremat hulka inimesi üleval pidama. Seetõttu on ELi sotsiaalse süsteemi reformimine meie üks prioriteete. Mida kiiremini me seda teeme, seda vähem dramaatilised saavad need muutused olema.»

Kõik kolm paneelis osalenut nõustusid, et ELi kodanike ebakindlus tuleviku suhtes on üks olulisemaid põhjuseid, miks ELis rahvuslus ja populistlikud parteid palju toetajaid kogunud on. «Globaalse maailma niiöelda kaotajad on need, kes nüüd pead tõstavad. Seda näitab populistide edu kasv. Kui ajad on ebakindlad ja rahvale ei ole võimalik pakkuda majanduslikku ning julgeolekualast kindlust, tõusevadki populistid,» sõnas Devlen.

«Me oleme küll suutnud vältida ennustatud katastroofi, kuid tegemist on väga tagasihoidliku positiivse suunaga ELi majanduses ja hetkel tekitab ka liidu poliitika selles vallas probleeme. Fiasko kanada vabakaubandusleppega on viimane näide,» sõnas Lucas, nõustudes Devleniga.

Hiina majandusnäitajate suhtes avaldasid kahtlust kõik paneelis osalejad. «Me ei tea Hiina majanduse kohta palju, sest nende näitajad on täielikult võltsid. Seal on palju halba aga ka palju head. Me ei peaks siiski arvama, et seal probleemid puuduvad,» arvas Lucas.