Serbia peaministri kodu lähedalt avastati relvapeidik

Peaminister toimetati ettevaatuse mõttes ohutusse kohta.

Siseminister Nebojsa Stefanovici sõnul avastati metsa peidetud kohvrist muu hulgas tankitõrjerakett, käsigranaate ja snaiperpüssi laskemoona.

Relvad olid peidetud kohta, kus autod peavad sõitu aeglustama enne Vučići hoovi sissesõitmist või sealt lahkumist.

"See ei ole lihtsameelsus. Likvideerimisi viiaksegi niimoodi läbi. Relvad peidetakse kindlasse kohta, kus ründaja neid kasutab ja kaob seejärel. Kahjuks on see tavaline tegutsemisviis," märkis siseminister.

"Paljud maailmas on riigi vastu, mille liider ajab iseseisvat ja sõltumatut poliitikat. Kes ei tegutse mingisuguste välishuvide nimel, vaid üksnes Serbia huvides," lisas välisminister Ivica Dacic.

Serbia esimene demokraatiameelne peaminister Zoran Djindjic tapeti 2003. aasta märtsis valitsushoone ees snaiprilasuga. Mõrva taga olid endised omakaitseüksuste liikmed, kes olid eelnevalt pannud ähvarduse opositsiooni ajalehte.