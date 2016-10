Liibüas sai autopommiplahvatuses surma kuus inimest

Euroopa Liit asub õpetama välja Liibüa rannavalvet, et piirata rännet üle Vahemere Põhja-Aafrikast Euroopasse.

Liibüa ühtsusvalitsusele (GNA) lojaalsed väed teatasid täna, et alustasid uut rünnakut ISISe võitlejate vastu rannikulinnas Sirtes.

Liibüa valitsusmeelsed väed on võtnud terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) võitlejad piiramisrõngasse rannikulinna Sirte viimases piirkonnas, mis püsib veel nende käes.

Liibüa hoiatab ISi terrorirakukese eest Milanos

Liibüa võimud on hoiatanud äärmusrühmituse Islamiriik (IS) rakukese eest Milano piirkonnas, millel on sidemeid ühe rühmituse lahinguis karastunud veteraniga, vahendas Itaalia meedia täna.