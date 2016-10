Pea pooled venelastest kardavad Süüriast kolmandat maailmasõda

Süüria presidendi Bashar al-Assadi liitlane Venemaa peab Süürias õhusõda alates eelmise aasta septembrist.

Vastanutest 48 protsenti kardab, et pingete kasv Venemaa ja lääne suhetes võib viia kolmanda maailmasõja puhkemiseni, näitas sõltumatu uuringufirma Levada keskuse eelmisel nädalal korraldatud küsitlus. Vastanutest 42 protsenti seda ei karda ja 10 protsenti ei osanud küsimusele vastata.

Juulis kartis Süüria sündmustest kolmanda maailmasõja vallapääsemist 29 protsenti vastanuist.

Vastanutest 35 protsenti arvas, et USA ja Venemaa ning Süüria praegune juhtkond jõuavad kokkuleppele olukorra lahendamise viisis, kuid 39 protsenti arvas, et seda ei juhtu. Vastust ei osanud anda 26 protsenti osalenutest.

32 protsenti venelastest tunnistas, et Moskva õhukampaania on mõjutanud negatiivselt rahvusvahelist suhtumist Venemaasse. 21 protsenti arvasid, et suhtumine paranes, 26 ei märganud muutusi ja 21 protsenti jäi vastamisega kimpu.

Sellest hoolimata toetas 52 protsenti vastanuist Vene õhurünnakuid Süürias, nende vastu oli 26 protsenti küsitletuist.

Küsitlus toimus 21.-24. oktoobrini Venemaa 48 piirkonna 137 asulas. Kokku küsitleti 1600 inimest.