«Seda küsimus pole NATO-Vene nõukogu päevakorrast maha võetud, kuid asjaolu, et NATO riigid keeldusid sõjaliste ekspertide tasandi kohtumisest, milleks tegime ettepaneku, et arutada poliitikavälisel viisil regiooni kõiki õhuliikluse turvalisuse tahke, on üldiselt näitlikustav,» lausus Gruško telekanalile Rossiya 2.

Vastuseks küsimusele, kas NATO-Vene nõukogu kohtumine toimub, ütles Gruško: «Töötame selles küsimuses. Kui aeg tuleb, siis saavad kõik sellest teada.»