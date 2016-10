Briti juudid on asunud Saksa kodakondsust taotlema

Et mitte kaotada ligipääsu ELi majandusruumi vabadustele, on kümned tuhanded britid asunud otsima viise, et ligipääs sellele säilitada. Suurbritannias tehtud uuringu andmetel on näiteks märkimisväärselt suurenenud Briti juutide osakaal, kes soovivad endale Saksa kodakondsust.

Saksamaa Londoni saatkonna teatel oli juba augustis, ehk seitsme nädala jooksul peale referendumit, neile esitatud üle 400 taotluse. Eelnevatel aastatel jäi selliste taotluste arv 20–30 vahele.

Tegemist on brittidega, kelle esivanemad põgenesid 1930ndatel Saksamaa ja Austria natside eest ja neilt võeti sunniviisiliselt ka kodakondsus. Pärast Teist maailmasõda, andis Saksa valitsus põgenike järglastele võimaluse oma kodakondsus taastada.

Ka on mitmekordselt suurenenud brittide arv, kes endale Iiri kodakondsust soovivad.