Peaminister: Türgi kaalub surmanuhtluse piiratud taastamist

«Kui erakonnad saavutavad rahva nõudmise osas konsensuse, on surmanuhtluse piiratud kasutamine võimalik,» ütles valitsusjuht Ankaras peetud kõnes.

Tagasiulatuvalt ei ole surmanuhtlust kavas rakendada, lisas ta, kuid ei täpsustanud algatuse sisu.

Türgi kaotas surmanuhtluse 2004. aastal reformide käigus Euroopa Liiduga ühinemiseks. Riigis ei ole alates 1984. aastast ühtki surmamõistetut hukatud.

Rahvusliku Liikumise Partei (MHP) juht Devlet Bahçeli ütles parlamendisaadikutele, et on valmis AKP-d küsimuses toetama. «Kuna surmanuhtluse järgi on vajaduse ja meie rahvas seda tahab ..., siis pole vaja seda tarbetult arutada ... MHP on alati olnud valmis,» ütles Bahçeli.