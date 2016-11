Itaalia pühapäevasele maavärinale on järgnenud 1100 järeltõuget

19 järeltõuke magnituud oli 4-5 ja 240 tõukel 3-4, ütles instituut.

Itaalia teadlaste sõnul on maavärinas deformeerunud piirkonna pindala umbes 130 ruutkilomeetrit.

Kõige suurem deformatsioon leidis aset Norcia lähedal Castelluccio piirkonnas, kus maapind tõusis või langes kuni 70 sentimeetrit.

Pühapäevase maavärina magnituud oli 6,6. Tegemist oli viimase 36 aasta võimsaima maavärinaga Itaalias. Maa-aluste tõugete kese asus keskaegse Norcia linna lähedal.

Kuigi keegi surma ei saanud, jättis maavärin peavarjuta üle 22 000 inimese.

Peaminister Matteo Renzi lubas teisipäeval, et kogu piirkond ehitatakse uuesti üles, kuid ta hoiatas, et see võib aega võtta.