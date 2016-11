Islamiriigi liider kutsus üles taganemiseta võitlusele

Iraagis kasutatakse tapjadroone ja «Mad Max» stiilis relvi

Iraagis islamistliku äärmusrühmituse Islamiriik vastases sõjas on lisaks traditsioonilistele relvadele hakatud kasutama ka omapärasemat relvastust, milleks on tapjadroonid ja plahvatavad veoautod.

Vabaühendus: Mosulis on lõksus üle 600 000 lapse

Äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kontrollitud Mosulis on lõksus kuni 600 000 last, teatas vabaühendus Save The Children teisipäeval.

Iraagi peaminister nõudis ISISelt alistumist Mosulis

Iraagi peaminister Haider al-Abadi nõudis äärmusrühmituselt ISIS, et nad Mosulis relvad maha paneksid.

Iraagi väed on jõudnud Mosuli lähistele

Iraagi väed jõudsid esmaspäeval äärmusrühmituse Islamiriik (IS) käes oleva Mosuli lähistele, armeeallikate teatel oldi õhtul vähem kui kilomeetri kaugusel linnast.

Vaatlusorganisatsioon: Mosulis on elu kaotanud üle 300 Islamiriigi lapssõduri

Ühendkuningriigis asuva vaatlusorganisatsiooni Syrian Observatory of Human Rights (SOHR) andmetel on kahe nädala jooksul langenud Põhja-Iraagis Mosulis üle 300 Islamiiriigi lapssõduri ning džihadistidest hukkunuid kokku on ligi 480.

USA: Iraagi väed teevad Mosuli sõjakäigul tagala puhastamiseks pausi

Iraagi väed peatasid ajutiselt pealetungi äärmusrühmituse Islamiriik (IS) käes olevale Mosulile, et kinnistada seni saavutatud sõjalist edu, teatas USA reedel.

ISISe seksorjusest eluga pääsenud jeziidid võitsid Sahharovi preemia

Euroopa Parlamendi inimõiguspreemia Sahharovi auhinna võtsid seekord jeziidi naiste kaitsjad. Tunnustusega kaasneb 50 000 euro suurune rahasumma ning preemiat on välja antud 1988. aastast saadik.

ÜRO kardab, et ISIS laseb Mosulis käiku keemiarelva

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) teatas, et on välja treeninud 90 Iraagi meedikut Mosulis keemiarünnakutele reageerima, vahendab AP.

Mosuli terroriseerinud islamistid kärbivad oma habemeid

Mosuli linna hirmuvalitsuse all hoidnud rühmitise Islamiriik (ISIS) liikmed on asunud valitsusvägede lähenedes oma habemeid kärpima, räägivad kohalikud elanikud.