Lõuna-Korea presidenti võib oodata uurimine

Kimi määras mõne päeva eest ametisse president Park Geun-hye ise. Peaminister on Lõuna-Koreas suuresti sümboolne ametikoht, kuna võim kuulub kindlalt riigipeale.

Parki pikaaegne sõber Choi Soon-sil seisab silmitsi süüdistusega, et kasutas lähedasi sidemeid riigipeaga seadusevastaselt ja omakasupüüdlikult.

Lõuna-Korea meedia teatel pressis Choi suurfirmasid annetama miljoneid dollareid kahele tema kontrollitud sihtasutusele. Samuti vaatas ta väidetavalt üle riigipea kõned ja nõustas teda tähtsates poliitikaküsimustes, kus figureerisid ka riigisaladused. Choi pole riigiametnik, mistõttu puudus tal riigipea nõustamiseks õigus ja nõutud ligipääsuluba riigisaladustele.

Peaminister tegi avalduse ajal, mil opositsiooni parlamendisaadikud nõuavad prokuröridelt juurdluse raames ka Parki uurimist.

Kim ütles telepildis edastatud pressikonverentsil, et tema hinnangul on võimalik Parki tegemisi uurida. Põhiseadus annab ametisolevale presidendile puutumatuse kriminaaluurimiste eest, kuid Kimi sõnul tõlgendatakse seda punkti erinevalt. Valitsusjuht rõhutas, et taolise juurdluse menetlus tuleb läbi viia ettevaatlikult.