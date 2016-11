Galerii: lõunakorealased nõuavad presidendi tagasiastumist

Park võttis eilehommikuses telepöördumises korruptsiooniskandaali eest vastutuse ja teatas nõusolekust prokuratuuri ülekuulamisega, et kõik üksikasjad avalikkuse ette tuua. Ta palus rahvalt vabandust. Skandaal puudutab mõjuvõimuga kauplemist ja on presidendi rahva usaldusest ilma jätnud.

Souli kesklinna on täna oodata 40 000 meeleavaldajat, kelle talitsemiseks on välja pandud 20 000 politseinikku. Politsei keelas liiklusummikuid põhjenduseks tuues meeleavaldajatel rongkäigus läbi linna liikuda, kuid koguneda on neil lubatud. Seega ei saa protestijad teha teoks plaani marssida presidendipalee ette.

Lõuna-Korea kohus kinnitas neljapäeval presidendi kauaaegse sõbra Choi Soon-sili vahistamisorderi, teda süüdistatakse valitsuse varjatud kontrollimises ja surve avaldamises suurfirmadele, et need annetaksid miljoneid dollareid kahele tema kontrollitud sihtasutusele.

Park ütles teleesinemises, et kõik on tema süü – kuid lükkas tagasi väited, et tema ja Choi on seotud ususektiga. Süüdistused on tõuganud Lõuna-Korea viimaste aastate suurimasse poliitilisse kaosesse.

Sel nädalal läbi viidud arvamusuuringu tulemused näitavad, et Parkiga on rahul ainult viis protsenti korealastest. Nii madal ei ole olnud veel ühegi ametisoleva presidendi reiting.