Ihukaitse viis Trumpi kampaaniaürituselt ajutiselt minema

"Keegi ei öelnud, et see saab lihtne olema, kuid meid ei õnnestu peatada. Ma tahan turvateenistust tänada. Neid ei tunnustata piisavalt. Nad on hämmastavad inimesed," ütles mõned minutid hiljem toetajate ette lavale naasnud Trump.

Enne Trumpi äraviimist tekkis publiku seas rüselemine ja kostus kära. Telepildis võis näha meest, kelle korrakaitsjad maha surusid ja läbi otsisid. Seejärel viidi mees minema ja Trump naasis kõnet jätkama.

"Ma tahan veelkord tänada salateenistust ja Reno korrakaitsjaid kiire ja professionaalse tegutsemise eest," kiitis Trump.

Hiljem teatas meedia, et kahtlustatavalt mehelt relva ei leitud ja föderaalagendid lasid ta juba vabaks.

USA presidendivalimised toimuvad järgmisel teisipäeval.

Viimaste arvamusuuringute kohaselt juhib USA demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton napilt vabariiklasest rivaali Trumpi ees.

Uudistekanali Fox küsitluses on Clintoni edumaa Trumpi ees kaks protsendipunkti, kuid see jääb lubatud veamäära sisse. BBC küsitluse tulemuste põhjal juhtis Clinton samuti kahe protsendipunktiga. Erinevate küsitluste tulemusi koguv ja analüüsiv Real Clear Politics andis vaheks 1,6 protsendipunkti.

Clintoni edumaa on paari nädalaga vähenenud nelja protsendipunkti võrra.

