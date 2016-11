USA meedia hinnangul on vabariiklaste kandidaat Donald Trump praeguseks saanud 247 valijamehe toetuse, rivaal Hillary Clintonil on 215 delegaadi hääl. Valimiste võitmiseks on vaja koguda 270 häält valimiskogus. Meedia peab Trumpi võitu nüüd väga tõenäoliseks.

«Õnnitlen Ühendriikide uut presidenti ja vaba ameerika rahvast,» sõnas Le Pen pöördumises.