Hispaanias hakatakse hooletuid koeraomanikke DNA abil jälitama

Valencia lähedal asuv Mislata on kohustanud elanikel oma koerte DNA 31. detsembriks registreerida. Selleks võetakse lemmikult vereproov. Kõigi koerte DNA kandtakse linnavalitsuse andmebaasi ning neid saab siis võrrelda linna tänavatele hüljatud roojahunnikutest võetud proovidega.

«Vältimaks ebameeldivaid väljaheiteid, mida mõned peremehed unustavad koristada, võttis linn kasutusele DNA analüüsisüsteemi, mis teeb kindlaks väljaheite omaniku,» seisis Mislata linnavalitsuse koduleheküljel avaldatud teates. Lemmikute järel koristada unustanud elanikke ootab nende kindlakstegemisel 200 euro suurune trahv.

Ka teised Hispaania linnad on asunud aktiivselt võitlema loomaomanikega, kes lemmikute rooja ei korista.

Hispaanias on vahele jäänutel võimalus valida 1500-eurose trahvi maksmise ja tänavakoristajana töötamise vahel. Torrelodonesi linnavalitsuse ette püstitati hiigelsuur junnikuju, et protestida lohakate loomaomanike vastu ja näidata, kui suure hulga rooja tänavakoristajad linnast eemaldanud on. Kuju varastati varsti peale selle püstitamist.