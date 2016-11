Austria poliitiku lootus: Trumpi võit võiks panna minu poolt hääletama

Alexander Van der Bellen seisab Austria presidendivalimistel vastamisi võimu- ja immigratsioonivastase Norbert Hoferiga. Van der Bellen võitis valimistel Hoferit juba korra, kuid Austria riigikohus käskis peale Hoferi kaebust, et valimised ei olnud teatud ebakõla tõttu ausad, need uuesti korraldada.

Van der Bellen avaldas lootust, et Trumpi võit motiveerib rahvast minema tema poolt hääletama, et vältida USA saatust. «Ma ei taha, et Austriast saaks esimene riik Lääne-Euroopas, kus võimule pääseb parempoolne demagoog,» sõnas ta.