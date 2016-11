Advokaat: Snowdeni paljastused aitasid Trumpil võita

«Oma tegevusega soovis Edward Snowden öelda igaühele, eelkõige oma kaasmaalastele, et Ameerika valitsus rikub massiivselt inimõigusi ja sooritab ebaseaduslikke tegusid. See kujundas USA kodanikel teatava hinnangu praeguse administratsiooni kohta, mis omakorda peegeldus presidendivalimiste tulemustes,» väitis Kutšerena.

«Donald Trumpi võit pööras maailma ajaloos uue lehekülje,» lausus ta. «Me ei taju siiani juhtunu sügavust ja tagajärgi,» märkis advokaat.

«Demokraatide kaotuse määras ette ära nende agressiivne poliitika kogu maailmas,» ütles ta.

«USA kodanikud nägid, et Obama administratsioon ütleb üht, aga teeb teist. Ta lubas sulgeda Guantanamo vangla, aga see elab ja õitseb endiselt. Ameerika väed sekkuvad aktiivselt sõjategevusse väljaspool oma riiki. Ja paljudele inimestele Ühendriikides see loomulikult ei meeldi,» väitis Kutšerena.