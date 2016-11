«Moldova ühinemine Rumeeniaga on võimalik, kuid mitte lähiajal. Selleks tuleb täita vähemalt kolm möödapääsmatut tingimust. Seda peavad tahtma rumeenlased, seda peavad tahtma moldovalased ning ei Rumeenia ega Moldova territooriumil tohi olla lahendamata konflikte. Kuni need tingimused on täitmata, on ühinemine kaunis soov, mitte poliitiline kava,» ütles Iohannis Bukaresti ülikooli raamatukogus tudengitele ja õppejõududele esinedes.

Riigipea tõdes, et Rumeenial ja Moldoval on erisuhted.

«Meil on ühine ajalugu, ühine kultuur ja arvan, et edaspidi ka ühine tulevik. Oleme naabrid, meil on nii palju ühist, et peame vaatama, kuidas sellest midagi tõsiseltvõetavat teha,» ütles president.

Moldova sotsialistide presidendikandidaadi Igor Dodoni Euroopa-vaenulike avalduste kohta, ütles president, et valik on Moldova rahva teha.

«Kui jutt on valimistest, on rahval alati õigus. Me võime kommenteerida, kas tulemus meile meeldib või mitte. Võime mõlgutada mõtteid ka selle üle, mil määral hääletustulemused üht või teist erakonda rahuldavad. Kuid on ilmselge, et me ei saa tulemust heaks või halvaks nimetada. Tulemus on selline, nagu see parasjagu on,» ütles Iohannis.

Tema sõnutsi on Moldovas loodud, sh Rumeenia poliitikute toel Euroopa-meelsed erakonnad.

«Mõnel juhul on need isegi võimule tõusnud, kuid jõudsid järku, kus neil erakondadel ei olnud piisavat hulka valijaid. Järeldus on, et viimastel aastatel oleme Moldova, selle riigiasutuste ja erakondade asemel toetanud üksikisikuid. Mõnikord saavutasid need inimesed häid tulemusi, mõnikord kukkusid oma ettevõtmistega läbi. Seepärast peame vääraks toetada mõnd isikut, tähtis on aidata Molovat ja selle elanikke,» sõnas Rumeenia president.

Tema arvates peaks Rumeenia praegu aitama Moldova majandusel jalule tõusta, luua tugevad asutused ja tugeva demokraatia.

«Kui see kõik õnnestub, saab Moldova sama tugevaks ja meil on sama tasemega naaber, kellega saab tõsiselt rääkida ja ehitada ühist tulevikku. Kui me asendame tühjad sõnad, populismi tegude ja selgete meetmetega, siis moldovalased veenduvad ise, et on parem jääda tihedatesse sidemetesse Rumeeniaga ja püüelda Euroopasse,» rõhutas Iohannis.