40 aastat Mountain View keskkoolis töötanud holokaustiuurija Frank Navarro ütles, et direktor palus tal lahkuda neljapäeval. Keegi lapsevanem oli saatnud haridusametnikele kirja, milles väljendas muret Navarro õppeplaani üle, kus too kavatses tõmmata paralleele Trumpi ja Hitleri vahele.

«See lapsevanem väitis, et ma olevat öelnud – Donald Trump on Hitler. Kuid ma ei teeks seda kunagi,» ütles Navarro kohalikule meediale. «See on lohakas ajalooline mõtlemine,» lisas ta.

Õpetaja rääkis, et kahte meest oleks siiski kohane võrrelda ajalooliste faktide valguses: mõlemad lubasid võimule tõustes teha oma riigid uuesti vägevaks ning saata välja võõramaalaseid. «Näib, nagu üritatakse summutada vaba pressi,» lausus Navarro. «Kõik, millest räägin, põhineb faktidel. Nad võivad minna ja seda kontrollida. See ei ole propaganda või eelarvamus.»

Koolijuhid kardavad, et säärased võrdlused oleks valimistejärgses palavikus liiga kohatud. Direktor Dave Grisson rääkis, et paljud õpilased kannatavad juba niigi emotsionaalse stressi all.

Samas on saanud ajalooõpetaja lahkumise vastu protestiv petitsioon juba üle 16 000 allkirja.