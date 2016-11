New York Times: Baltikumi venelased tervitavad uut vaba maailma juhti

Kui algab Kolmas maailmasõda, saame meie seda esimesena teada, vahendab USA päevaleht ühe Narva õpilase sõnu, lisades, et see valdavalt venekeelne linn tervitas uudist Trumpi võidust.

New York Timesi teatel ei meeldinud Trumpi vastaskandidaat Hillary Clinton Narvas eriti kellelegi, sest teda peeti sõjakaks. Trump seevastu soovivat arendada Venemaaga sõprussuhteid. «Trump tahab sõprust. Sõjaolukorras jääksime me lihtsalt ette,» kajastab Ühendriikide päevaleht ühe Narva õpilase sõnu.

New York Timesis rõhutatakse, et Tallinnas on erinevalt piiriäärsetest aladest suhtumine Trumpi valdavalt negatiivne. Tuntakse muret jätkuva NATO kaitse pärast.

Artiklis rõhutatakse, et Baltikumis elavad venelased suuresti siiski tervitavad Trumpi võitu ja loodavad, et see aitab parandada suhteid Venemaaga.

Potentsiaalse uue välisministri Newt Gingrichi väljaütlemisega, et Eesti on Peterburi äärelinn ja mitte väärt tuumakonflikti Venemaaga, pole New York Timesi teatel nõus keegi. «Trump ei ole kunagi öelnud, et Venemaa on hea, vaid et ta pole vaenlane. See on suur edusamm. Kui puhkeks sõda, võitleksin ma Eesti, mitte Venemaa eest,» sõnas üks vene keelt rääkiv narvalane väljaandele.