Putin: Trump kinnitas tahet normaliseerida suhted Venemaaga

Putin ütles pühapäeval Peruu pealinnas Limas pärast Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) tippkohtumist korraldatud pressikonverentsil, et Trump "kinnitas oma kavatsust normaliseerida suhted Venemaaga" nende hiljutises telefonivestluses. Vene president lisas, et tema avaldas samasugust soovi.

Putini sõnul on enamikes riikides suur vahe "valimiseelsel retoorikal ja tegelikul poliitikal" ning saab näha, kui hästi olukord areneb USA-s ja kui edukalt suudab Trump lahendada Ühendriikide ees seisvaid väljakutseid.

Vene president kommenteeris ka oma lühikest jutuajamist USA president Barack Obamaga, märkides, et nad mõlemad möönsid, et dialoog USA ja Venemaa vahel on olnud raske. Putin lisas, et tal oleks hea meel Obamat Venemaal vastu võtta.