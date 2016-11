Melania Trump ei plaani Valgesse Majja kolida

«Melania ja Barron on väga lähedased ja see side on kampaania jooksul ainult tugevnenud,» sõnas Trumpi meeskonnale lähedane isik New York Postile. «Kogu kampaania on Barroni jaoks olnud keeruline ja Melania loodab hoida kõik mõjud minimaalsetena.»

Hetkel pole kindel, millal Melania ja Barron Valgesse Majja kolida plaanivad, kuid Donald Trump sõnas, et see juhtub pärast poja kooli lõpetamist.

Donald Trumpi naine Melania jääb pärast presidendi ametisse vannutamist jaanuaris elama New Yorgi Trump Towerisse, et nende kümneaastane poeg Barron saaks Manhattani erakoolis õpinguid jätkata.