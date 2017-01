Iraagi peaminister Haider al-Abadi sõnas hiljuti, et terrorirühmituse ISIS purustamine võtab aega vaid kolm kuud. See kõlab paljulubavalt, arvestades, et Iraagi valitsus on tõusude ja mõõnadega nüüdseks juba 13 aastat mässulistega võidelnud.