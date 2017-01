Relvastatud mehed vabastasid Filipiinidel 158 vangi

Sada relvastatud meest ründas vanglat Cotabatos. Rünnakus sai surma üks valvur ja põgenes 158 kinnipeetavat, ütles Bongngati ja Kidapawani politseiülem Leo Ajero. Tulevahetus jätkus peale rünnakut tunde, sest sõjavägi ja politsei otsisid ümberkaudsetest metsadest ründajaid ja põgenenuid taga.

Ametnike sõnul lasti tagaotsimisoperatsioonis maha kuus inimest, kellest viis olid vangla kinnipeetavad.

Varahommikul aset leidnud rünnakut juhtis suurimast moslemirühmitusest Moro Islami Vabastusrinne (MILF) lahku löönud grupeering Bangsamoro Islami Vabadusvõitlejad (BIFF). MILF on sõlminud valitsusega rahuleppe.

Sõjavägi ja politsei ei ole ründajate päritolu ja põgenemise motiive seni täpsustanud. Vangla ülema Peter John Bonggati hinnangul sooritati rünnak seltsimeeste vabastamiseks. Samas pole selge, kui paljud põgenenutest on BIFFiga seotud ja kui paljud kasutasid lihtsalt võimalust.

Bonggati sõnul on vanglas kokku 1511 kinnipeetavat, kelle seas on BIFFi liikmeid, kes kannavad karistust mõrvade eest. Rajatisele on 2007. aastast nüüdseks sooritatud kolm rünnakut.

Mindanao saare lõunaosas on aastakümneid tegutsenud nii moslemitest separatistid kui ka hulgaliselt kuritegelikke rühmitusi, kellest mõned on vandunud truudust ISISele.

Mindanao on koduks peamiselt katoliikliku Filipiinide moslemivähemusele.