Merkel: britid ei saa Brexitis parimaid palu noppida

Merkeli märkus on mõeldud survestama Briti peaminister Theresa Mayd, kes vihjas nädalavahetusel kõva Brexiti võimalusele. See tähendab, et saareriik eelistab ühiskaubandusele rangemat piirikontrolli.

Merkeli sõnul ei ole sellisel juhul Suurbritannial võimalik kõnelustel tegeleda parimate palade noppimisega.

«Peame tegema selgeks, et ligipääs ühisturule on võimalik vaid tingimusel, et austatakse liidu nelja baasvabadust. Vastasel korral peame rääkima piirangute kehtestamisest,» sõnas Merkel.