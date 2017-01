Trump hurjutas karmisõnaliselt kongresmen John Lewist

Lewis teatas, et ei osale Trumpi presidendiks vannutamise tseremoonial, sest arvab, et valimistulemused olid ebaseaduslikud.

"Kongresmen John Lewis peaks rohkem tegelema oma valimispiirkonna aitamisega, mis on kohutavas seisus ja kokku kukkumas, rääkimata veel seal vohavast kuritegevusest, kui esitama valeväiteid valimistulemuste kohta," sõnas Trump.

"Ainut jutt, jutt, jutt ja ei mingeid tegusid ega tulemusi. Kurb. Selline mees on John Lewis," märkis Trump.

Trump tõdes ühtlasi, et mõnedel inimestel on valimiskaotusega leppimisega ikka tohutuid probleeme.

Aastal 1963 koos Martin Luther Kingiga meeleavaldusel marssinud 76-aastane Lewis esindab Georgia osariigi lõunaosa ja tema valimisringkonda kuulub näiteks ka Atlanta.

Veel terve rida demokraate esindajatekojast on praeguseks avalikult teatanud, et ei osale Trump ametissevannutamise tseremoonial. Valimiskaotusega leppimast on keeldunud Earl Blumenauer (Oregon), Katherine Clark (Massachusetts), Yvette Clarke (New York), William Lacy Clay (Missouri), John Conyers (Michigan), Mark DeSaulnier (California), Raul Grijalva (Arizona), Luis Gutierrez (Illinois), Jared Huffman (Califonia), Barbara Lee (California), John Lewis (Georgia), Ted Lieu (California), Kurt Schrader (Oregon), Jose Serrano (New York), Mark Takano (California) ja Nydia Velazquez (New York).