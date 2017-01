Vastureaktsioonid Trumpi intervjuule: suurde depressiooni langeda pole vaja

Saksamaa:

Saksa asekantsler Sigmar Gabriel kommenteeris Trumpi intervjuu järel, et Euroopa Liit peaks tegelema Trumpiga enesekindlalt. «Ma arvan, et me eurooplased ei peaks langema kuidagi suurde depressiooni,» ütles Gabriel ajalehele Bild. «Ma ei alahinda, mida Trump räägib, seda iseäranis NATO-st ja EL-ist, kuid natuke enesekindlust oleks meile selles olukorras kasulik,» ütles Gabriel.

Saksamaa välisministri Frank-Walter Steinmeieri sõnul tekitab Trumpi avaldus NATOs murelikkust. Steinmeieri sõnul kohtus ta täna NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga ning kohtumisel võeti USA presidendiks valitud Trumpi avaldus vastu murelikult.

«See on vastuolus Ameerika kaitseministrikandidaadi tehtud avaldusega vaid mõne päeva eest Washingtonis toimunud ülekuulamisistungil ning peame vaatama, milline saab olema tagajärg Ameerika poliitikale,» lisas Steinmeier.

NATO:

NATO pressiesindajal paluti kommenteerida Trumpi avaldust, mille kohaselt on NATO vananenud. Esindaja keeldus küsimusele otse vastamast, kuid viitas peasekretär Jens Stoltenbergi avaldusele, mille ta tegi 6. detsembril toimunud alliansi välisministrite kohtumisel.

«Olen absoluutselt kindel, et Ühendriigid säilitavad oma tugeva pühendumuse NATO-le, Atlandi-ülesele sidemele ning Euroopa julgeolekugarantiidele,» ütles peasekretär Jens Stoltenberg tollal. «Olen kindel, sest ta (Trump) on öelnud seda paljudele Euroopa liidritele ja ka mulle, kui meil oli mõne nädala eest telefonikõne.»

Stoltenberg rõhutas, et tugev NATO on oluline mitte ainult Euroopa liitlastele, vaid ka Ühendriikidele endile. Ta tuletas meelde, et ainus kord, kui NATO alusleppe artikkel 5 käivitati, oli siis, kui USA-s toimusid 9. septembri terrorirünnakud.

Prantsusmaa:

Parim viis vastata USA presidendiks valitud Donald Trumpi avaldusele, mis asetab kahtluse alla kontinendi tuleviku pärast Brexitit, on hoida Euroopa ühtsust, ütles täna Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault. «Parim viis vastata [järgmise] USA presidendi usutlustele on eurooplaste ühtsus, tulla kokku [ühtse] blokina,» lausus Euroopa Liidu välisministrite kohtumisele teel olnud Ayrault.