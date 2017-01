Türgi parlamendis algab presidendivõimu laiendamise teine lugemine

Eelnõu presidendiameti volituste laiendamisest esitas parlamendile võimulolev Õigluse ja Arengu Partei (AKP).

Parlament kiitis uue põhiseaduse kaks viimast osa esimesel lugemisel heaks pühapäeva õhtul pärast nädala kestnud arutelu.

Võtmetähtsusega muudatuste hulka kuuluks peaministri positsiooni asendamine kahe asepresidendi kohaga. Küsimuseks on ka see, kas uus põhiseadus tähendaks Recep Tayyip Erdoğani jaoks võimalust kandideerida kaheks uueks ametiajaks. Sellisel juhul võiks ta võimul olla kuni 2029. aastani. Samuti näevad muudatused ette tingimuste laiendamist, mille alusel presidendil on õigus kuulutada välja riiklik eriolukord.

Asepeaminister Nurettin Canikli sõnul jõustuksid eelnõus sätestatud muudatused 2019. aastal, mil toimuvad paralleelselt presidendi- ja parlamendivalimised.