60-aastana saksa naine andis ekspartneri HIViga nakatamise eest kohtusse

Naine oli mehega tutvunud 2012. aastal. Enne esimest intiimvahekorda oli hageja partnerilt nõudnud HI-viiruse testi, kuna tolle eelmine elukaaslane oli surnud immuunsüsteemipuudulikkuse tõttu, kirjutab Spiegel.

Mees siiski antud lubadust ei täitnud, vaid läbis üldise tervisekontrolli, misjärel teatas naisele, et temaga on kõik korras.

Müncheni ringkonnakohus nõustus naise 110 000 euro suuruse valurahanõudega, kuid kostja oli selle vastu. Hageja esitas seejärel apellatsioonikaebuse ja tõstis rahasumma taas 160 000 euro suuruse summani, mis oli olnud ka algne nõue.

See ei ole esimene kord, mil HIV-nakkust puudutav juhtum Saksamaal kohtusse jõuab. 1987. aastast alates on riigis toimunud 50 kriminaalasjaprotsessi, millest kaks veel kestavad. Tsiviilkohtumenetlused on antud teema puhul harvemad.