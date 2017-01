Bernie Sanders: võitlus kestab edasi

«Täna on miljonite ameeriklaste jaoks raske päev – ka minu jaoks,» kirjutas Sanders Twitteris. «Kuid meie vastus ei saa olla meeleheites käte ülestõstmine ja allaandmine, vaid hoopis võitlus – nii efektiivselt, kui me suudame.»

Ta rõhutas et võitlus peab jätkuma – ning selle võitluse sihiks on valitsus, kes esindab kõiki ameeriklasi, mitte ainult ühte protsenti. «Jätkame võitlust nii majandusliku, sotsiaalse, keskkonnaalase kui rassilise võrdsuse nimel. Seda me teeme – me ei anna alla,» kuulutas Sanders.

Our response to Mr. Trump's inauguration has to be to fight back for economic, social, environmental & racial justice. We're not giving up! — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 20, 2017

Vasakpoolsena tuntud Sanders on alates Trumpi valimisvõidust novembris olnud tema üks häälekamaid kriitikuid. Ta on nimetanud uut presidendi patoloogiliseks valetajaks ja heitnud talle ette, et ta muudab iga päev oma seisukohti.