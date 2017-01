Iisrael andis loa 2500 asunduskodu rajamiseks Läänekaldale

«Me ehitame praegu ja ka tulevikus,» säutsus Twitteris Netanyahu.

Enamus hoonetest rajatakse põhilistesse asunduspiirkondadesse, kuid umbes sada maja on planeeritud Beit El-i, mis on varem saanud rahastust ka USA presidendilt Donald Trumpilt.

Liberman sõnas, et palub valitsuselt luba ka palestiinlastele uue tööstuspiirkonna rajamiseks Tarkumiya lähedale Läänekaldal.

Netanyahu olevat pühapäeval öelnud ministritele, et kõik piirangud asunduste ehitamisele annekteeritud Ida-Jeruusalemma on tühistamisel. Iisreli meedia teatel ütles peaminister ka, et ta kavatseb laiendada Läänekaldal olevaid asundusi ning lõppastmes näeb ette kõikide asunduste toomise Iisraeli suveräniteedi alla.

«Palestiina mõistab sammu hukka ning peab seda hoobiks Iisraeli-Palestiina rahuprotsessile,» ütles Palestiina presidendi pressiesindaja Nabil Abu Rdeneh. «Lisaks aitab otsus kaasa äärmusluse ja terrorismi levikule.»