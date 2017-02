Tadžikistanis päästeti lumelaviini alt 17 inimest, üks hukkus

Seoses vahejuhtumiga lendas täna Sangvori džamoatti ajutine töörühm, mida juhib Tadžikistani eriolukordade komitee esimees kindralleitnant Rustam Nazarzoda.

Tadžikistanis on sel aastal saanud laviinides surma 17 inimest, nende seas kolm tee-ehitusfirma Innovative Road Solutions töötajat.

Eriolukordade komitee edastas, et laviini tagajärgede kõrvaldamise ajaks on osaliselt suletud Dušanbe-Hudžandi maantee. Rohke lumesaju ja laviiniohu tõttu on ajutiselt suletud mitu Vahdati-Rašti-Džirgatoli maantee lõiku.

Dušanbe-Horugi maantee on laviinidest ja maalihetest puhastatud.