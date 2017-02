Bannon: Trumpi agenda elluviimine tähendab igapäevast võitlust

Valge Maja peastrateeg Stephen Bannon kutsus neljapäeval konservatiive võitlema Donald Trumpi päevakorra elluviimise eest.

Bannon ütles Washingtoni lähistel Konservatiivsete poliitkomiteede konverentsil (CPAC) aktivistidele, et Trumpi valitsus seisab oma päevakorda ellu viies vastamisi meedia igapäevase vastutöötamisega.

"See mitte üksnes ei lähe paremaks, vaid on oodata olukorra halvenemist," ütles Bannon tuhandetele konservatiivsetele aktivistidele, viidates presidenti esitatud "rahvusliku majanduse päevakorrale" vastu seisvatele meediaorganisatsioonidele.

"Kui te arvate, et nad annavad riigi ilma võitluseta tagasi, olete kahjuks eksiteel," lausus Bannon ühes esimeses avalikus sõnavõtus pärast ametisse astumist jaanuaris. "Iga päeva hakkab saatma võitlus."

Populaarse konservatiivse veebilehe Breitbart endine peatoimetaja Bannon on langenud kriitika alla niinimetatud alternatiivsete parempoolsete ("alt-right") liikumise sõnumi võimendajana. Liikumine hõlmab muuhulgas rassistlikke, antisemiitlikke ja immigratsioonivastaseid elemente.

Bannonit peetakse Trumpi siseringi üheks provokatiivsemaks isikuks ning tema mõjuvõimu presidendi üle suureks.

Valge Maja peastrateeg on nimetanud USA meediat opositsiooniparteiks ning kuulutanud, et meedia reetis Trumpi kampaania ja teeb sama nüüd tema valitsusega.

Bannon astus konverentsil üles koos Valge Maja personaliülema Reince Priebusega, kes kiitis oma sõnavõtus Trumpi valimisvõiduga konservatiivse liikumise ühendamise eest.

"Tõsiasi on...et Trump ühendas partei ja konservatiivse liikumise. Kui need kaks on koos, on nad pidurdamatud," lausus Priebus.

"Teile on antud uskumatu võimalus seda võitu kasutada. Me peame ühte hoidma ja tagama, et president Donald Trump valitseb kaheksa aastat," sõnas personaliülem.