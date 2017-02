Islamiriigi (IS) pühasõdalased sunnivad lapsi ja puuetega inimesi ründama Mosulis lõhkeainelastis autodega Iraagi julgeolekujõude, ütles USA kindral neljapäeval.

Ametnike sõnul näitab jõhker taktika koos teiste ühe meeleheitlikumate lahingumeetmetega seda, et IS on mõistnud kaotuse vältimatust.

Pühasõdalased on kasutanud plahvatavaid veokeid ehk veokitel kantavaid isevalmistatud lõhkekehi (VBIED) efektiivselt nii Mosuli pärast peetavas sõjategevuses kui ka teistes lahingutes Iraagis.

USA õhujõudude brigaadikindral Matt Isler ütles sel nädalal Bagdadis AFP-le ja teistele ajakirjanikele, et IS on autopommirünnakute juures võtnud kasutusele uued sunnitehnikad, sest pühasõdalastel näib olevat hakanud nappima vabatahtlikke, kes sooviksid end lõhkeainelastis autodes õhku lasta.

"Me oleme näinud inimesi, keda on VBIED-isse meelitatud, sinna sunnitud ja isegi aheldatud," lausus kindral. "Me oleme näinud nendes sõidukites juhtidena lapsi ja inimesi, kes ei saa kõndida. Ma ei tea, kas nad tegid seda omal soovil."

Isleri sõnul on koalitsioonivägedel ette tulnud ka juhtumeid, kus lõhkeainelastis auto kaldub kursilt kõrvale, selle juht loobub enesetapurünnakust ja põgeneb sündmuskohalt.

Koalitsioon nägi autojuhte lõhkeainelastis veokitesse aheldatuna esmakordselt siis, kui Iraagi julgeolekujõud lähenesid Mosuli idaosa pühasõdalastest puhastades Tigrise jõele, sõnas ta.

Iraagi väed kuulutasid Mosuli idaosa IS-ilt tagasi vallutatuks jaanuaris ning alustasid nädalavahetusel operatsiooni Mosuli lääneosa hõivamiseks. Neljapäeval võeti oma kontrolli alla Iraagi suuruselt teise linna lennujaam.