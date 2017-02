Prantsuse presidendikandidaadi skandaali asub uurima prokuratuur

Juhtunuga seoses käis juba politseiuurimine, kuid reedel anti juhtum üle prokuratuurile, mis tähendab, et uurimise huvides võidakse rakendada karmimaid meetmeid nagu näiteks telefonikõnede pealtkuulamist ja koduaresti.

Filloni kampaania sattus kriisi, kui ilmnes, et tema abikaasa Penelope teenis 15 aasta jooksul oma abikaasa parlamendiabina vähemalt 680 000 eurot. Kahtlustatakse, et Penelope sai palka, ilma et oleks tegelikult tööd teinud.

Fillon on korduvalt süüdistused tagasi lükanud ja väitnud, et tegemist on tema vastu korraldatud laimukampaaniaga. Filloni hinnangul oli naise palkamine igati õigustatud ja mingit segadust sellega seoses pole.

Filloni arvates tahetakse ilmselgelt kahjustada tema võimalusi presidendivalimistel, sest uurimine ei pruugi selleks ajaks läbi saada.

Skandaal on läinud Fillonile kalliks maksma. Viimaste küsitluste põhjal jääks ta aprillis peetavas esimeses valimisvoorus 18,5 toetusprotsendiga kolmandaks ega pääseks teise vooru.

Eelmisel nädalal avaldatud küsitlustulemused andsid 26 protsendiga esikoha paremäärmuslaste kandidaadile Marine Le Penile ja tsentristide kandidaat Emmanuel Macron peaks nende põhjal 23 protsendiga teiseks tulema.