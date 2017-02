Mägi-Karabahhi rindejoonel puhkesid ägedad kokkupõrked

Aserbaidžaani kaitseministeeriumi teatel üritasid Armeenia väed tungida varahommikul Karabahhi rindejoonel Aserbaidžaani territooriumile.

«Rinde Hojavend-Fizuli sektoris puhkesid ägedad kokkupõrked,» teatas ministeerium, kelle andmetel lõid Aserbaidžaani relvajõud rünnaku tagasi.

Ministeerium lisas, et vastane jätkab Aserbaidžaani positsioonide ründamist.

Armeenia kaitseministeerium süüdistas Bakuud Karabahhi armee positsioonide ründamises rinde kagu- ja idasektoris.

Mägi-Karabahhia piirkond, mis on Armeenia kontrolli all, kuid kuulub ametlikult Aserbaidžaanile, on kahe riigi vaheliseks konflikti allikaks olnud Nõukogude Liidu lagunemisest alates. Kristlik Armeenia on lähedastes suhetes Venemaaga, samas kui valdavalt moslemi usku Aserbaidžaan saab hästi läbi Türgiga, kes riiki antud konfliktis tugevalt toetab.

Kuigi Aserbaidžaani ja Armeenia vahel on alustatud rahuläbirääkimisi, ei ole need seni viinud konflikti rahumeelse lahenemiseni. Armeenia näeb ennast Mägi-Karabahhi vabastajana, samal ajal kui Aserbaidžaani visioon kriisi tagamaadest on vastupidine.