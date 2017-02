Iraagi politsei eriüksused hõivasid Mosulis uue piirkonna

Politsei eriüksuste diviisi ülem kindralmajor Haider al-Maturi ütles, et tema väed sisenesid täna hommikul Mosuli Tayarani linnaossa, mis on praeguseks täielikult nende kontrolli all.

Kindrali sõnul saatis IS politseijõududele vastu vähemalt kümme pommiautot, millest üheksa lasti enne sihtmärgini jõudmist õhku. Ühe auto plahvatuses sai surma kaks ja haavata viis politseinikku. Al-Maturi lisas, et politsei kätte on langenud kaks äärmuslast, üks iraaklane ja vene keelt rääkiv välismaalane.