Kes on Põhja-Korea juhi poolvenna tapnud salaagendid?

Neist esimene sai hiljuti sotsiaalmeedia kaudu veel teisel moel kuulsaks – Doan Thi Huong oli postitanud endast meelaid pilte, kus poseerib bikiinide väel. Tema ema Doan Van Thanh kinnitas meediale, et tütar on ilmselt süüdi lavastatud.

«Kuidas saab tal jaguda selle jaoks vaprust? Ta kardab konnasid ja rotte, rääkimata millegi sellise tegemisest,» rääkis ema portaalile Cnews. Tüdruk olevat olnud lahke ja heasüdamlik ning seda suuremas šokis on tema pere.

Meedia andmeil lahkus Thi Huong kodust ligi kümne aasta eest, et minna õppima farmaatsiat. Sellest ajast saati pole teda suuremat nähtud. Kui tütar juhtus end ka näole andma, siis olevat ta olnud oma eluolu kohta väga üldsõnaline.

Doan Thi Huong politseifotol. Foto: Reuters/Scanpix

Sotsiaalmeedia piltidelt võis teda näha aga pidutsemas ja erinevaid kostüüme kandmas. AFP kirjutab, et vietnamlanna oli tundud oma ekstravagantse stiili ning välismaiste poiss-sõprade poolest.

«Kuigi ma olen tema isa, ei saa ma kontrollida, mis juhtub temaga siis, kui ta on eemal,» kommenteeris naise tegemisi tema isa.

Independent kirjutab, et vietnamlanna 65st Facebooki-sõbral on koreapärased nimed 27l. 56 sõpra on meessoost.

Samamoodi ei suuda toimunut uskuda teise kahtlusaluse, 25-aastase indoneeslanna Siti Aisyahi sõbrad. Naabrite ja tuttavate sõnul olevat tegu vaikse ja ujeda tüdrukuga.

«Ta käis harva teistega läbi,» rääkis Jakarta Postile Anisa Fitri, üks naabritest. «Ta on vaikne ja süütu meiekanditüdruk.» Samas ütles naaber, et pildi peal kujutatud naine oli kindlasti just Aisyah. Viimane kord nägi ta tüdrukut jaanuari lõpus Hiina uue aasta pidustuste ajal.

Siti Aisyah. Foto: Reuters/Scanpix

Indoneesia võimud üritavad leida kinnitust Asyahi osalusele tapmises. «Tahame teha kindlaks tema isiku, sest endiselt on võimalik, et ta ei ole indoneeslane,» teatas politsei kõneisik Martinus Sitompul. Jakarta on teatanud, et ei sekku Malaisia juurdlusesse mõrva asjus.