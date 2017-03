Breivik saab teada kohtuotsuse

Norras maksimaalset 21-aastast vanglakaristust kandev Breivik pole rahul kohtlemisega vanglas. Alama astme kohus otsustas mullu aprillis, et Breiviku inimõigusi on alavääristava ja ebainimliku kohtlemisega vanglas rikutud.

Otsus põhjustas 77 inimest tapnud massimõrva ohvrite omastele suurt pahameelt. Kohtuotuse kaebasid edasi nii prokuratuur kui ka 37-aastase Breiviku kaitsjad, kes on lubanud vajadusel välja minna Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Alama astme kohus viitas oma otsuses, et julgeolekumeetmete ja inimõiguste tasakaal vanglas on liigselt kallutatud julgeoleku poolele. Kohtunik tõi esile, et Breivikut on hoitud teistest kinnipeetavatest eraldi, nö vangi sees asuvas vanglas ning tal pole piisavalt sotsiaalseid tegevusi.

Lisaks seati küsimärgi alla mitmed potentsiaalselt alandavad alasti läbiotsimised, käeraudade süstemaatiline kasutamine ning öised äratamised, eriti kinnipidamise esimestel päevadel.

Samas ei pidanud kohus põhjendatuks Breiviku kaitsjate väidet, et nende kliendi suhtlust piiratakse.

Breivik tappis 2011. aasta juulis pealinnas Oslos ja Utøya saarel 77 inimest, enda sõnul korraldas ta rünnakud moslemite invasiooni ärahoidmiseks. Breiviki tapatalgud olid Norra ohvriterohkeimad pärast Teist maailmasõda.