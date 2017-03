Norra portaal nõuab kommenteerijatelt lugemiskontrolli

Kommentaaride asjakohasuse kindlustamiseks on iga artikli lõpus väike test. Nende küsimused pole portaali omanike sõnul midagi peadmurdvat, vaid täpselt õigel tasemel veendumaks: kommenteerija on loole vähemalt pilgu peale heitnud. Küsimust koostavad autorid ise ning esialgu on nad prooviks vaid väikese osa lugude juures.

«Kui sa kulutad selle peale 15 sekundit – siis need 15 sekundit on ehk piisavad, et võtta tuure maha kommenteerijaid tabavast lärmamistujust,» lausus veebilehe toimetaja Marius Arneson.