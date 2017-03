USA ametnik: IS-i liider Baghdadi on Mosulist pagenud

Ametnik ütles, et Baghdadi, kes kuulutas 2014. aasta juulis Mosulis välja Islamiriigi kalifaadi, põgenes linnast veidi aega enne seda, kui Iraagi julgeolekujõud selle tagasivallutamiseks ümber piirasid.

"Ta oli Mosulis veidi aega enne pealetungi. Me teame, et ta seal oli," ütles ametnik ajakirjanikele. "Ta lahkus enne, kui me isoleerisime Mosuli ja Tal Afari."

USA ametniku hinnangul ei mõjuta Baghdadi arvatavasti seda, kuidas Mosuli lahing kulgeb.

"Ta ilmselt andis laialdased strateegilised juhtnöörid ja jättis selle siis välikomandöridele," sõnas ametnik.

Alates 2014. aasta suvest, kui Islamiriik oli oma kõrgpunktis, on džihadistid kaotanud Süürias ja Iraagis umbes 65 protsenti nende kontrolli all olnud aladest.

USA ametniku hinnangul on IS-il Iraagis ja Süürias ühtekokku umbes 15 000 võitlejat, neist umbes 2500 Mosulis ja Tal Afaris ning umbes 4000 Süürias Raqqas.