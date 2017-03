Trumpi residentsil on oht saada spioonide pesaks

Kuigi Trumpi Florida lõunaosas asuvasse eraklubisse on paigaldatud relvastatud valve, sõjaväeradar, pommikoerad ja metallidetektorid, on sellel siiski märgatavaid julgeolekuauke – nimelt pääseb sinna ilma erilise taustakontrollita.

Julgeolekueksperdid hoiatavad, et presidendi sagedased visiidid pakuvad seninägematut võimalust pealtkuulamiseks ja Trumpi kohta info kogumiseks. Eksperdid lisasid, et julgeolekuoht kasvab iga visiidiga.

«President on maailma kõige suurem märklaud ja tema tabamiseks ei hoita kokku ei energiat ega raha,» sõnas endine Obama administratsiooni riikliku julgeoleku aseülem.

Endised julgeolekuteenistuse agendid sõnasid, et Mar-a-Lago residentsi tingimused püstitavad takistusi, millega agentuurid ei ole harjunud tegelema. Teenistuste peamine ülesanne on kaitsta presidenti füüsilise rünnaku ja pealtkuulamisseadmete paigaldamise eest, kuid mitte sellise vastuluuretegevuse eest, mis toimub rahvale avatud klubis.

«Kelle ülesanne peaks olema välisluure ennetamine? See on hea küsimus, mis on jäänud seni vastuseta,» ütles endine salateenistuse agent. «On see FBI? Nende ülesanne ei ole kaitsmine. See ei ole ka CIA, kuna nad ei tohi luurata Ühendriikide kodanike järgi.»

Valge Maja külastajad peavad sissepääsuks läbima eelnevalt range taustauuringu. Agendid uurivad iga külalise nime, sünniaega, isikukoodi, elukohta ja sünniriiki.

Mar-a-Lagosse pääsemine sellist kontrolli ei nõua. Külalised läbivad küll turvakontrolli, kus otsitakse relvi või muid otseselt ohtlikke esemeid, kuid uksel on vaid üks koht, kus tuleb esitada isikuttõendav dokument ja klubi ise ei palu külalistel end tuvastada ega enda isiku kohta muid andmeid jagada.

Lisaks korraldatakse klubis ka piletiga avalikke üritusi ning ainus informatsioon külastajate kohta pärineb klubilt endalt.

Kuid spioonid ei pea luuretegevuseks isegi Mar-a-Lagosse kohale minema. Viimaste nädalate jooksul on lekkinud avalikkusele klubi 500 liikme andmed, mis pakuvad välisluurele märklaudasid jälitamiseks, väljapressimiseks või altkäemaksuks – kõik eesmärgiga saada presidendile lähemale.

Lisaks on Mar-a-Lago veebilehel vabalt saadaval klubi töötajate andmed Nende seas näiteks ka juhataja, kellel on julgeolekuteenistuse eriluba Trumpiga suhtlemiseks.