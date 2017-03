Texase seadus kehtestaks meestele eneserahuldamise eest 100 dollarit trahvi

Lisaks näeks seadus ette 24-tunnist ooteaega kolonoskoopiale ja vasektoomiale.

Eelnõu algataja demokraat Jessica Farrar teab, et ilmselt ei jõua see kuigi kaugele. Kuid tema algatus oli mõeldud panna meestest seadusandjaid oma otsuste üle mõtlema.

Farrar on Texases pikalt võidelnud naiste tervishoiu eest osariigis, kus abordi tegemine on äärmiselt keeruline. Ning eelnõu on mõeldud paljastama seksistlikke topeltstandardeid, et heita valgust probleemidele, mida naised tervishoius ületama peavad.

«Vaatame, mida Texas naistele teinud on,» sõnas Farrar CNN-ile. «Mis oleks, kui mehed peaksid samasugused protseduurid läbima?»

Farrari algatatud eelnõu karistaks mehi masturbatsiooni eest, kuna selline tegevus ei säilita elu pühadust ja on kuritegu sündimata lapse vastu.

Isegi eelnõu nimi «Meestel on õigus teada» on torge Texase arstide infovoldiku pihta, mida jagatakse aborti soovivatele naistele.

Infovoldikut «Naisel on õigus teada» on ammu kritiseeritud ebatäpsuse ja religioosse ideoloogilise mõjutatuse pärast. Ühes lõigus väidetakse, et rinnavähil ja abordil on põhjuslikke seoseid.

«Me tegeleme päriseludega,» sõnas Farrar, kes tõi välja, et Texases on kõige kõrgem nurisünnituste arv arenenud maailmas.